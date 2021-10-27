بنكيران: “كان على العثماني تقديم استقالته ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات”

هبة بريس - الرباط

اعتبر الأمين السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، أنه كان على العثماني تحمل مسؤولية نتائج البيجيدي في انتخابات السابع من شتنبر وإعلان استقالته مباشرة بعدها، وليس في اليوم التالي.

وقال بنكيران في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تواصل مع العمراني مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وأخبره بضرورة تقديم العثماني استقالته ، غير أنه تفاجأ باستقالة الأمانة العامة بأكملها في اليوم الموالي.

وحمل بنكيران، مسؤولية نتائج الحزب في الانتخابات للعثماني، مضيفا بالقول “الديمقراطية ممكن أن تسقطنا في نتائج الانتخابات، لكن من غير المقبول أن نخسر غير مأسوف علينا.”

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