مرة أخرى.. منع منيب من دخول البرلمان والأخيرة: “كاين لي دخلو بلا مراقبة”

2021-10-27 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

للمرة الثانية، منعت العناصر الأمنية، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الدخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.

واحتجت منيب زوال يومه الأربعاء، أمام بوابة البرلمان، على قرار منعها للمرة الثانية، مشيرة أنها تحمل اختبارا للكشف عن فيروس كورونا سلبي “PCR” جديد.

وأكدت منيب، أن من حقها الدخول للبرلمان لحضور جلسة مناقشة قانون المالية، لافتة أن عددا من البرلمانيين دخلوا باختبار “PCR” وآخرين دون مراقبة.

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‫4 تعليقات

  1. لالالا لاجبارية التلقيح لالالالالالا لسلب الحريات لالالالالالا للقمع جسم الإنسان يبقى وحده حر فيه . لالالالالالا لاجبارية جواز التلقيح . نبيلة امرأة بألف رجل . والحق حق الحق يعلو ولا يعلا عليه.

  2. مالنامالها دخلت او لم تدخل ليس شاننا فراتب الذي تاخده في اخر شهر متتقول لنا واش دخل او لم يدخل ..فنحن كع تلقيح عطونا شي حل ماشي تقول لا
    ….

  4. هذا ما كان يقوله و يهلل به رئيس الحكومة السابق احزاب التحكم قد وصلت الى سدة الحكم
    دبة عاد اصبح العفاريت و التماسيح عين باين
    اولا قاموا باصدار قانون يصرح بان اللقاح اختياري هذا ليس لانهم يحترمون شعور و شخصية المواطن لكن هدفهم هو الهروب من تحمل مسؤولية الاضراب الناتجة عنه
    و بعدها اجبروا المواطنين_ بذكاء مزيف _ على التلقيح بمنعهم من قضاء مصالحه باجبارية جواز التلقيح
    عدم احنرام القوامين يضرب بتقة المواطن للاحزاب في العمق و نعود لسنوات الى الوراء في حقوق الاسان

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