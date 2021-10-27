مرة أخرى.. منع منيب من دخول البرلمان والأخيرة: “كاين لي دخلو بلا مراقبة”

2021-10-27 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

للمرة الثانية، منعت العناصر الأمنية، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الدخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.

واحتجت منيب زوال يومه الأربعاء، أمام بوابة البرلمان، على قرار منعها للمرة الثانية، مشيرة أنها تحمل اختبارا للكشف عن فيروس كورونا سلبي “PCR” جديد.

وأكدت منيب، أن من حقها الدخول للبرلمان لحضور جلسة مناقشة قانون المالية، لافتة أن عددا من البرلمانيين دخلوا باختبار “PCR” وآخرين دون مراقبة.

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