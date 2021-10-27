لقاح فايزر

خبراء أمريكيون يوصون بتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما بلقاح “فايزر”

2021-10-27 / 3:44 مساءً
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هبة بريس - وكالات

صوّت أعضاء لجنة استشارية أمريكية لصالح تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح “فايزر” المضاد لكورونا، ما يمهد الطريق أمام تطعيم حوالي 28 مليون طفل في البلاد.

وتضم اللجنة خبراء في الأمراض المعدية وعلماء متخصصين في المناعة وطب الأطفال، وأجرت تقييما للمعطيات التي جمعتها “فايزر” والسلطات الصحية.

ويشكل رأي هؤلاء الخبراء محطة أساسية في آلية الترخيص في الولايات المتحدة، إذ نادرا ما تخالفه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي حال جاء تصويت الإدارة متماشيا مع رأي اللجنة، يصبح اللقاح عندها متاحا للأطفال من هذه الفئة العمرية.

وإذا حصل ذلك في غضون ساعات أو أيام قليلة، يمكن أن يصبح اللقاح متاحا لهؤلاء الأطفال اعتبارا من مطلع نوفمبر.

وفي نهاية المحادثات التي عقدتها اللجنة وبثت مباشرة على الانترنت، صوت أعضاؤها لصالح تلقي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما اللقاح، معتبرين أن فوائده تطغى على مخاطره (17 صوتوا لصالح تطعيم الأطفال فيما امتنع عضو واحد).

ويفترض أن يطمئن السماح بتطعيم الأطفال، عددا كبيرا من الأهالي القلقين من عودة التلاميذ إلى المدارس.

ولدعم طلب الترخيص، قدمت فايزر نتائج تجربة سريرية أثبتت فعالية بنسبة 90,7% للقاحها للوقاية من أنواع المرض التي تُسبب عوارض لدى الأطفال بين 5 و11 عاما.

وتم تحديد العيار بـ10 ميكروغرامات في كل حقنة (على أن يعطى بجرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما)، مقابل 30 ميكروغراما للفئات الأكبر سنا.

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‫2 تعليقات

  2. خبراء أمريكيون ممن يتلقون الدعم من مختبر فايزر وغير معروفين كلجنتنا(العلمية).
    يجب تقديم الرأي و الرأي الآخر من أجل تنوير القارئ.

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