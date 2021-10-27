صورة تعبيرية

19 قتيلا و2269 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-10-27 / 3:02 مساءً
0
هبة بريس

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 2269 آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1659 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أكتوبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به ،وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و163 مخالفة، وإنجاز 6475 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و668 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و487 ألفا و75 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3971 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6475 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 184 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تفاصيل طمر عامل تحت التراب إثر انهيار ورش بناء بطنجة (فيديو+صور)

تفاصيل طمر عامل تحت التراب إثر انهيار ورش بناء…

2021-10-26 / 6:30 مساءً
Photo of امن العيون يطلق الرصاص لتوقيف تاجر كوكايين

امن العيون يطلق الرصاص لتوقيف تاجر كوكايين

2021-10-26 / 6:25 مساءً
Photo of طنجة .. جهود متواصلة لانقاذ عامل من انهيار اتربة ورش مبنى

طنجة .. جهود متواصلة لانقاذ عامل من انهيار اتربة…

2021-10-26 / 2:26 مساءً
Photo of أكادير : قتل زوجته بعد شكوك بالخيانة والأمن يبحث عن الجاني

أكادير : قتل زوجته بعد شكوك بالخيانة والأمن يبحث…

2021-10-26 / 1:18 مساءً
Photo of وصلت في طائرة مسيرة من سبتة الى الفنيدق.. حجز شحنة من الأقراص المخدرة

وصلت في طائرة مسيرة من سبتة الى الفنيدق.. حجز…

2021-10-26 / 11:28 صباحًا
Photo of تطوان..جثة ستيني تستنفر الأمن

تطوان..جثة ستيني تستنفر الأمن

2021-10-24 / 6:36 مساءً
Photo of خنزير بري يرسل شخصين إلى مستعجلات سيدي افني

خنزير بري يرسل شخصين إلى مستعجلات سيدي افني

2021-10-23 / 1:20 مساءً
Photo of سيدي حجاج : وفاة شاب متأثراً بإصابته إثر حادث سير

سيدي حجاج : وفاة شاب متأثراً بإصابته إثر حادث…

2021-10-22 / 4:45 مساءً
Photo of مصرع شخصين بينهما تلميذ في حادثة سير خطيرة بطنجة

مصرع شخصين بينهما تلميذ في حادثة سير خطيرة بطنجة

2021-10-22 / 11:34 صباحًا
Photo of بركان : وفاة المدير الإقليمي للشباب والرياضة في حادث سير

بركان : وفاة المدير الإقليمي للشباب والرياضة في حادث…

2021-10-21 / 10:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق