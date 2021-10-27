19 قتيلا و2269 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 2269 آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1659 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أكتوبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به ،وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و163 مخالفة، وإنجاز 6475 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و668 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و487 ألفا و75 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3971 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6475 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 184 مركبة.

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