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مقر رئاسة النيابة العامة

النيابة العامة تطلق دورات تكوينية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” (فيديو)

2021-10-27 / 1:00 مساءً
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طارق عبلا - هبة بريس

أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح يومه الأربعاء، بالدار البيضاء، سلسلة دورات تكوينية جهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.

ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية، التي ستنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.

ويستفيد من هذه الدورات، التي ستعقد بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة، ما مجموعه 450 قاضيا، من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. وسيشرف على تأطير هذه الدورات التكوينية خبراء مغاربة وأجانب.

وتهدف هذه الدورات التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

 

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تعليق واحد

  1. جميل جدا وشيء يثلج الصدر. لكن هناك الكثير يتسال عن المده الطويله اللتي يستغرقها ملف رد الاعتبار. لذا نطلب من هذا المنبر الكريم الى السيد رءيس النيابه العامه لاصدار أمره لتسهيل المسطره. ولكم منا جزيل الشكر و التقدير والاحترام.

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