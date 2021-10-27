ارتفاع الأسعار.. الPPS يطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

هبة بريس - الرباط

تطرق حزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، للوضع العام بالبلاد، وخاصة في بُــعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات.

وذكر الحزب في بلاغ له، أن هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من المجتمع.

وفي هذا الصدد، طالب المكتبُ السياسي للحزب، الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

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