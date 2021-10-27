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الصحة العالمية: لايجب اعتبار لقاح كورونا “شرطا وحيدا” للسفر

2021-10-27 / 11:15 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية، الدول الأعضاء الـ 194 إلى عدم طلب “دليل تلقي لقاح” ضد فيروس كورونا كشرط وحيد في حالات السفر الدولي.

وعقدت لجنة الطوارئ برئاسة رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس،اجتماعا في 22 أكتوبر الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ونشرت التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثلاثاء.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى عدم اعتبار تلقي اللقاح شرطا وحيدا من أجل السفر الدولي، مبررة ذلك بـ”محدودية الوصول العالمي للقاحات”، و”عدم توزيعها بشكل عادل”.

وحثت اللجنة البلدان على مواصلة نهج “قائم على المخاطر” لتسهيل السفر الدولي وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير السفر المتخذة.

كما دعت الدول إلى الاعتراف باللقاحات التي حصلت على ترخيص بالاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

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