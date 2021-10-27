أمن أنفا يوقف عشرينيا متورطا في سرقة السيارات

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكايات من ثلاث نساء، بعدما تعرّضن لسرقة سياراتهن من قبل شخص كان يقدم نفسه كحارس لمرآب ويتسلم منهن المفاتيح بدعوى ركن السيارات وحراستها.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية، مكّنت من استرجاع السيارات المسروقة وتحديد هوية المشتبه فيه، الذي كان ينتحل صفة حارس للسيارات من أجل تنفيذ هذه السرقات، حيث تم توقيفه بمنزله بمنطقة تيط مليل بضواحي الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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