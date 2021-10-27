أمن كلميم يوقف 5 مبحوث عنهم وطنيا

هبة بريس- اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مؤدون، أن الشرطة القضائية بمدينة كليميم قد تمكنت يوم أمس الثلاثاء، من إيقاف خمسة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني والمحلي، من أجل قضايا مختلفة.

عملية توقيف المعنين بالأمر، تأتي في إطار الحمالات التمشيطية التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية، بإشراف مباشر من رئيس المنطقة الأمنية، بمختلف أحياء وشوارع مدينة كلميم، حيث جرى توقيف المعنين على ذمة جرائم مختلفة، اخطرها الاتجار في المخدرات، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقة.

المصادر ذاتها أكدت للجريدة، أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة، حسب نوع القضايا المتورطين فيها فور إنتهاء البحث الذي تشرف علية الضابطة القضائية بأمر من وكيل جلالة الملك.

و تواصل فرقة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بكليميم، مطاردة الأشخاص المبحوث عنهم، بعد سقوط عدد منهم في فخ الحملات التمشيطية الإستباقية ضد إنتشار مختلف مظاهر الجريمة بالمدينة

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