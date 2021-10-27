الصورة تعبيرية

أمن كلميم يوقف 5 مبحوث عنهم وطنيا

2021-10-27 / 10:05 صباحًا
0
هبة بريس- اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مؤدون، أن الشرطة القضائية بمدينة كليميم قد تمكنت يوم أمس الثلاثاء، من إيقاف خمسة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني والمحلي، من أجل قضايا مختلفة.

عملية توقيف المعنين بالأمر، تأتي في إطار الحمالات التمشيطية التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية، بإشراف مباشر من رئيس المنطقة الأمنية، بمختلف أحياء وشوارع مدينة كلميم، حيث جرى توقيف المعنين على ذمة جرائم مختلفة، اخطرها الاتجار في المخدرات، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقة.

المصادر ذاتها أكدت للجريدة، أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة، حسب نوع القضايا المتورطين فيها فور إنتهاء البحث الذي تشرف علية الضابطة القضائية بأمر من وكيل جلالة الملك.

و تواصل فرقة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بكليميم، مطاردة الأشخاص المبحوث عنهم، بعد سقوط عدد منهم في فخ الحملات التمشيطية الإستباقية ضد إنتشار مختلف مظاهر الجريمة بالمدينة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تزنيت تغرق بالمتشردين وسط صمت المسؤولين

تزنيت تغرق بالمتشردين وسط صمت المسؤولين

2021-10-27 / 11:58 صباحًا
Photo of أمن أنفا يوقف عشرينيا متورطا في سرقة السيارات

أمن أنفا يوقف عشرينيا متورطا في سرقة السيارات

2021-10-27 / 10:48 صباحًا
Photo of نصبوا على مواطنين بدعوى توفير عمل في الخارج.. توقيف 3 أشخاص بالبيضاء

نصبوا على مواطنين بدعوى توفير عمل في الخارج.. توقيف…

2021-10-27 / 9:24 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. زخات رعدية وثلوج بعدد من المناطق المغربية

طقس الأربعاء.. زخات رعدية وثلوج بعدد من المناطق المغربية

2021-10-27 / 9:00 صباحًا
Photo of تأسيس جمعية “جسور للملتقى الوطني لتثمين المنتوجات المجالية

تأسيس جمعية “جسور للملتقى الوطني لتثمين المنتوجات المجالية

2021-10-26 / 11:07 مساءً
Photo of ضبط 101 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

ضبط 101 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

2021-10-26 / 9:52 مساءً
Photo of ” الصحة” تقرر المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفيها

” الصحة” تقرر المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على…

2021-10-26 / 8:38 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف شخص روج المخدرات و الأقراص المهلوسة

فاس.. إيقاف شخص روج المخدرات و الأقراص المهلوسة

2021-10-26 / 8:32 مساءً
Photo of تغيّر طعم ورائحة الماء بفاس…برلماني يجر نزار بركة للمساءلة البرلمانية

تغيّر طعم ورائحة الماء بفاس…برلماني يجر نزار بركة للمساءلة…

2021-10-26 / 8:22 مساءً
Photo of رفض التلقيح ضد كورونا يصل السجون ..” امغار” يعلن الدخول في إضراب عن الطعام

رفض التلقيح ضد كورونا يصل السجون ..” امغار” يعلن…

2021-10-26 / 7:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق