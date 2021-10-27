البحرين تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة والوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس

جددت البحرين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وأكدت ممثلة البحرين، أمام أعضاء اللجنة، أن بلادها ” تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية “.

كما أعربت المتحدثة عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

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