بوريطة في ضيافة الرئيس الرواندي.. والأخير: المغرب أصبح نموذجا مرجعيا في إفريقيا

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، الثلاثاء بكيغالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأعرب الرئيس كاغامي، خلال هذا الاستقبال، عن مشاعر الصداقة والتقدير الكبير للملك محمد السادس، معربا عن إعجابه القوي بالإنجازات العديدة التي حققها المغرب، الذي أصبح، تحت القيادة المتبصرة للملك، نموذجا مرجعيا في إفريقيا في مختلف المجالات.

كما عبر رئيس الدولة عن التزام رواندا بتعزيز التعاون متعدد القطاعات بشكل أكبر بين الرباط وكيغالي.

وشكل هذا الاستقبال مناسبة للرئيس الرواندي وبوريطة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الدولة بالجهود المعترف بها التي يبذلها المغرب ليصبح قطبا للسلام والاستقرار في إفريقيا.

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