بوريطة في ضيافة الرئيس الرواندي.. والأخير: المغرب أصبح نموذجا مرجعيا في إفريقيا

2021-10-27 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، الثلاثاء بكيغالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأعرب الرئيس كاغامي، خلال هذا الاستقبال، عن مشاعر الصداقة والتقدير الكبير للملك محمد السادس، معربا عن إعجابه القوي بالإنجازات العديدة التي حققها المغرب، الذي أصبح، تحت القيادة المتبصرة للملك، نموذجا مرجعيا في إفريقيا في مختلف المجالات.

كما عبر رئيس الدولة عن التزام رواندا بتعزيز التعاون متعدد القطاعات بشكل أكبر بين الرباط وكيغالي.

وشكل هذا الاستقبال مناسبة للرئيس الرواندي وبوريطة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الدولة بالجهود المعترف بها التي يبذلها المغرب ليصبح قطبا للسلام والاستقرار في إفريقيا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الله المعين للسيد وزير الخارجية… هل تلاحظون تواضع هذا الرئيس… سيكتب عنه التاريخ… وستخصص له افلام وثائقية وسنيمائية… فهو منقد البلاد من الحرب الى السلم… ومن الفقر الى الغنى… ومن الجهل الى العلم… فاصبحت بعض المدن الرواندية من بينها كيغالي… من المدن الراقية المشهورة بشوارعها الكبيرة وعماراتها الشاهقة… وبالمشروعات للتي تعود على هدا البلد بالنفع العميم..
    هذا الرجل يتتبع خطى المغرب… واتفاقية في الميدان الفلاحي… دفعت هذا البلد الى تغيير موقفه بخصوص قضية وحدتنا الترابية
    وتحسنت العلاقة…
    بالتوفيق لوزيرنا المحترم… فهو يواجه لحمامرا… ومجموعته… التي لا شغل لها سوى الصحراء المغربية.

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