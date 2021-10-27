طقس الأربعاء.. زخات رعدية وثلوج بعدد من المناطق المغربية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الوسطى .

كما يتوقع تسجيل زخات مطرية رعدية مصحوبة ببرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة، الجنوب-الشرقي، المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

ومن المتوقع أيضا أن تهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

ومن المنتظر أن تهم هبات لرياح قوية نوعا ما منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و9 درجات بالمرتفعات ، ما بين 9 و14 درجة بالمنطقة الشرقية ،الواجهة المتوسطية ،والسهول الداخلية الشمالية، وستكون ما بين 14 و22 درجة عموما بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، ما بين 17 و 24 درجة بكل من الواجهة المتوسطية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، الريف، السايس، السهول الواقعة غرب الأطلس وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 24 و30 درجة بباقي جهات المملكة.

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