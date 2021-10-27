Workers are pictured at Abha International Airport after a drone attack by Houthi group, Abha, Saudi Arabia August 31, 2021. Picture taken August 31, 2021. REUTERS/Mohammed Benmansour

التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي

2021-10-27 / 8:16 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وصعّد المتمردون الحوثيون أخيرا من هجماتهم على مدن جنوب المملكة بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.

وتعرض مطار أبها في أغسطس الماضي، لهجوم نفذته طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجوما على مطار جازان الدولي جنوبي المملكة وأسفر عن 10 إصابات.

ودانت الولايات المتحدة الهجوم الذي استهدف مدنيين “لم يفعلوا أكثر من مجرد السعي للسفر أو كسب العيش”.

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