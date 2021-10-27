الإمارات ترفض “أي مساس” بالوحدة الترابية للمغرب
هبة بريس _ و م ع
جددت الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء، رافضة ” أي مساس ” بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت ممثلة الإمارات، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإمارت العربية المتحدة ” تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية “.
وشددت على أن الأمر يتعلق بحل ” هام يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية “.
وأبرزت الديبلوماسية أن افتتاح الإمارات لقنصلية عامة في الصحراء، على غرار بلدان أخرى، يترجم ” إيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية على الصحراء” مع التشديد على رفض ” أي مساس ” بوحدتها الترابية.
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