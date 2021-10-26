تأسيس جمعية “جسور للملتقى الوطني لتثمين المنتوجات المجالية

هبة بريس

شهدت مدينة ايت ايعزة تأسيس جمعية تهتم بمجال المنثوجات المجالية تحمل اسم ” جمعية جسور للملتقى الوطني لتثمين المنتوجات المجالية وذلك من خلال جمع عام تأسيسي نظم اليوم الاحد 24/10/2021 على الساعة العاشرة صباحا بفضاء تاليمونت قرب محطة افريقيا بمدينة ايت ايعزة .

وانطلق الجمع العام التأسيسي الذي دعت إليه اللجنة التحضيرية في إحترام تام للتدابير الوقائية التي تدعوا لها السلطات الصحية بالبلاد، وبحضور ممثل السلطة المحلية افتتحت اللجنة التحضيرية للجمعية كلمتها رحبت من خلالها بجميع الأعضاء المؤسسين ، وجلهم شباب مدينة ايت ايعزة يجمعهم حب هذه المدينة وكان هذا سببا جعلهم يفكرون في تأسيس هذه الجمعية لبلورة معارفهم ومشاركة تجاربهم وبعد التطرق الى السياق العام الذي جاء فيه تأسيس الجمعية

قامت اللجنة التحضيرية بقراءة القانون الأساسي و عرض التوجه العام للجمعية و أهدافها، ، وبعد المناقشة والمصادقة إنتقل الجمع العام إلى إنتخاب مكتب الجمعية بعد تقديم اللجنة التحضرية لإستقالتها.

* اهداف الجمعية

– تنظيم ملتقى وطني سنوي بالمنطقة خاص بالتعاونيات الفلاحية

– الانفتاح على الشباب أصحاب المقاولات من خلال تنظيم دورات تكوينية لصالح هذه الفئة من أجل الارتقاء بأوضاعهم المهنية.

– النهوض بأوضاع الساكنة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتثمين المنتوجات المجالية .

– العمل على إنجاز مشاريع تنموية.

– خلق منصة للقاء والتواصل بين مختلف الفاعلين والمسؤولين عن زراعة وإنتاج وتثمين وتسويق المنتوجات المجالية

– تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر خلق دينامية اقتصادية تستفيد منها التعاونيات الفلاحية بالمنطقة تثمينا لمنتوجاتها وحفاظا على طابعها التقليدي

– تعزيز دور التعاونيات والجمعيات الفلاحية، وتنمية قدراتها ومهاراتها، ومواكبة المنتجين الصغار وتقوية دورهم في تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة، من خلال الشراكات بين مختلف المتدخلين والمسؤولين عن القطاع

– خلق فضاء لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالمنثوجات المجالية

– تثمين الموروث المادي واللامادي للمنطقة، والحفاظ على تنوع روافد الهوية الوطنية، وتعزيز الشعور بالانتماء إليها

– عقد ورشات تكوينية ولقاءات علمية يؤطرها خبراء من مختلف التخصصات الفلاحية لفائدة الفلاحين والتعاونيات

– الاتحاد مع المنظمات المهنية المماثلة لدراسة وتمثيل المصالح الاقتصادية المشتركة.

– تحسين أداء التعاونيات لتجاوز مشكلة التسويق من خلال انخراط التعاونيات في الجمعية .

– تحديد المشاريع التنموية،و تشجيع وتوجيه الاستثمار

– العمل على ضمان التكامل بين مختلف سلاسل المنثوجات المجالية

-العمل على تنمية المنطقة اقتصاديا و فلاحيا واجتماعيا وثقافيا

والاهتمام بالجانب الاجتماعي للسكان

– التنظيم والمشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية التي تهتم بالمنثوجات المجالية

– الاهتمام بالعنصر النسوي وقضاياه

– الاهتمام بالبيئة المحلية

– المحافظة على التراث المحلي والمساهمة في حمايته

– خلق شراكات محلية و وطنية و دولية لتحقيق

– الاهتمام بالجانب الفني والرياضي والسياحي بالمنطقة

– الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني داخل الوطن وخارجه

* اعضاء الجمعية

الرئيس : معاذ لخلوف

نائبه : عبد المجيد مسوي

الكاتب (ة): إلهام ايت وكريم

نائبها : محمد تغوين

امين المال : محمد ايت برح

نائبه : عبد الرحيم بوهنيني

– المستشارون

الحسين فيطوط

حمزة حزاز

نورالدين جلالي

سعيد ايت بوجمعة

عبد العزيز الشيكر

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