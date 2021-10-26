ضبط 101 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

2021-10-26 / 9:52 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أسفرت عمليات المراقبة والحراسة للمباريات الخارجية لولوج أسلاك الشرطة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأحد المنصرم، عن ضبط 101 مرشحا متلبسا بمحاولة الغش في الامتحانات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إقصاء المترشحين المضبوطين في حالة تلبس بالغش أو باستعمال الأنظمة المعلوماتية خلال فترة الاختبار بشكل تلقائي من مواصلة المباريات، مع إحالتهم على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لفتح أبحاث قضائية في مواجهتهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكشف البلاغ أن من بين المضبوطين في إطار حالات الغش 30 موظفا للشرطة، كانوا يجتازون المباريات الخارجية، وقد تم إخضاعهم للأبحاث القضائية في انتظار ترتيب المسؤوليات الإدارية في حقهم بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي التي تجري تحت إشراف النيابات العامة صاحبة الاختصاص الترابي.

كما يوجد من بين حالات الغش المرصودة مترشحة تقدمت باستدعاء في اسم سيدة أخرى بغرض اجتياز المباراة نيابة عنها، وأدلت بفحص PCR في اسم شقيقها، كما تم اخضاع شرطي لتدبير الحراسة النظرية بعدما تم ضبطه في حالة تلبس باستعمال الهاتف المحمول خلال فترة الاختبار.

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