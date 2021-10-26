بكالوريا 2022 : الوزارة تعلن فتح باب ترشيحات الأحرار

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 ستنطلق يوم فاتح نونبر 2021، حصرا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2021 كآخر أجل للترشيح.

وذكرت الوزاة في بلاغ لها أنها ستعمل على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا، قبل 28 دجنبر 2021، على أن تخصص الفترة الممتدة من 29 دجنبر 2021 إلى 07 يناير 2022 لتقديم الطعون إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وأشارت الى أنه سيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 يوم 31 يناير 2022،

مضيفة أنه يمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.

وذكرت الوزارة بأن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 بصفة “مترشح حر” يخضع لشروط تتمثل في إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة؛و الترشح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة.

كما يتعين ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح؛ وأن ألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها لا يمكن الترشيح مجددا إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة اجتازها المترشح؛

ويشترط أيضا على المرشح، حسب البلاغ، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛و إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 03 دجنبر 2021 على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛و تضمين ملف الترشيح التزاما مصادقا على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وأشارت الوزارة الى أنه يتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.

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