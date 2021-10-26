فاس.. إيقاف شخص روج المخدرات و الأقراص المهلوسة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة القطار بمدينة فاس، أثناء استعداده للمغادرة نحو إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش والجس الوقائي عن العثور بحوزته على 600 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتأتي هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تنفذها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية

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