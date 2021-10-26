الصورة تعبيرية

فاس.. إيقاف شخص روج المخدرات و الأقراص المهلوسة

2021-10-26 / 8:32 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة القطار بمدينة فاس، أثناء استعداده للمغادرة نحو إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش والجس الوقائي عن العثور بحوزته على 600 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتأتي هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تنفذها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط 101 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

ضبط 101 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

2021-10-26 / 9:52 مساءً
Photo of ” الصحة” تقرر المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفيها

” الصحة” تقرر المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على…

2021-10-26 / 8:38 مساءً
Photo of تغيّر طعم ورائحة الماء بفاس…برلماني يجر نزار بركة للمساءلة البرلمانية

تغيّر طعم ورائحة الماء بفاس…برلماني يجر نزار بركة للمساءلة…

2021-10-26 / 8:22 مساءً
Photo of رفض التلقيح ضد كورونا يصل السجون ..” امغار” يعلن الدخول في إضراب عن الطعام

رفض التلقيح ضد كورونا يصل السجون ..” امغار” يعلن…

2021-10-26 / 7:32 مساءً
Photo of شكاية بالاختطاف والاحتجاز تورط ضابط بولاية أمن الرباط

شكاية بالاختطاف والاحتجاز تورط ضابط بولاية أمن الرباط

2021-10-26 / 7:05 مساءً
Photo of وزير الفلاحة : ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق اسبابه خارجية

وزير الفلاحة : ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق…

2021-10-26 / 6:15 مساءً
Photo of أزيد من مليون و148 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون و148 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-26 / 5:48 مساءً
Photo of سلطات الجرف الأصفر: فتح تحقيق في تسرب غاز الأمونياك وتسجيل 15 حالة اختناق

سلطات الجرف الأصفر: فتح تحقيق في تسرب غاز الأمونياك…

2021-10-26 / 4:59 مساءً
Photo of خطة الحكومة لتأهيل قطاع الصحة.. أكثر من 23 مليار درهم وآلاف الوظائف الجديدة

خطة الحكومة لتأهيل قطاع الصحة.. أكثر من 23 مليار…

2021-10-26 / 4:53 مساءً
Photo of تسجيل 425 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 425 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-26 / 4:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق