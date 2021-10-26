برلمانيون مغادرون… هؤلاء أخرجهم التنافي من القبة

هبة بريس _ الرباط

كشف مجلس النواب، عن استقالة مجموعة من البرلمانيين من العضوية بسبب وجود حالات التنافي.

وأكد أمين مجلس النواب أن مكتب المجلس قد توصل باستقالة عادل بركات، المنتخب رئيسا مجلس جهة بني ملال-الخنيفرة، وذلك بسبب ما فرضته عليه حالة التنافي التي حددها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

كما يتعلق الأمر بالأعضاء عمر السنتيسي المنتخب رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة سلا ، و جواد غريب المنتخب رئيسا للمجلس الاقليمي للقنيطرة.

ويتعلق الأمر أيضا برشيد التامك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا الزاك.

واستقال عبد الواحد الأنصاري، عن حزب الاستقلال، المنتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس.

إضافة إلى عمر مورو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخب رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

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