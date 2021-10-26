استئنافية الحسيمة تخفف عقوبة الناشط جواد أمغار
في الصورة : جواد امغار

رفض التلقيح ضد كورونا يصل السجون ..” امغار” يعلن الدخول في إضراب عن الطعام

2021-10-26 / 7:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اعلن جواد أمغار، نقلا عن شقيقه كريم ان الاول مضرب عن الطعام، منذ أمس الاثنين.

وأوضح أمغار، في تدوينة له على صفحته “فايسيوك”، أن جواد أمغار يعاني مما أسماه “تضييقا لا إنسانيا”، بسبب “إمتناعه عن أخذ الجرعة الأولى من التلقيح”.

وزاد المتحدث نفسه أن جواد أمغار رفض أخذه الجرعة الأولى من اللقاح، إذ يقول إنه “حر في جسده، وهو المسؤول عن صحته”.

ويعرف ان المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت في حق الناشط جواد أمغار بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وضمت التهم التي توبع بها أمغار “إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية والتحريض على العصيان والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية”.

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