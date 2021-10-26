تفاصيل طمر عامل تحت التراب إثر انهيار ورش بناء بطنجة (فيديو+صور)

بويعقوبي س _ هبة بريس

حبست مدينة طنجة بعد زوال اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر ، أنفاسها إثر حادث انهيار أتربة ورش بناء عمارة بمدينة طنجة ، الأمر الذي أعاد للأذهان فاجعة السنة الماضية بعد مصرع عشرات العمال غرقا داخل ورشة خياطة.



الواقعة التي استنفرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، لم تخلف ضحايا في الأرواح حيث أسفرت عن إصابة عامل بناء طُمر في أتربة الورش بعد انهيار جزء من البناية التي لازالت في طور التشييد ،قبل أن يتدخل زملاؤه في البداية بغرض انقاذه الى حين وصول عناصر الوقاية المدنية التي سخرت وسائلها اللوجيستيكية والبشرية في عملية الانقاذ.



وقد تم تقديم الاسعافات الضرورية لعامل البناء من قبل عناصر الوقاية المدنية ليتم نقله على وجه السرعة صوب مستشفى محمد الخامس الجهوي .

جدير بالذكر ان المنطقة كان قد شهدت منذ سنوات واقعة مؤلمة بعد انهيار ورش بناء خلف ضحايا ومصابين الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بهذا الخصوص

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