امن العيون يطلق الرصاص لتوقيف تاجر كوكايين

هبة بريس- اشعبان لحبيب

في إطار المجهودات المبذولة من طرف ولاية أمن العيون تمكنت فرقة مكافحة العصابات بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية وبناء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار في مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه خلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة وحاول تعريض موظفي الشرطة لاعتداء خطير باستخدام سيارته التي كان يقودها بسرعة مفرطة، وهو ما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بغرض تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر.

وأشار البلاغ إلى أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيه على 210 غرام من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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