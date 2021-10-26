مجهودات مغربية كبيرة لإقناع محمد عليشو بحمل قميص المنتخب

2021-10-26 / 5:28 مساءً
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هبة بريس

كشفت وسائل اعلام فرنسية أن المسؤولين المغاربة، يعملون جاهدين على إقناع محمد علي شو لاعب نادي أنجي الفرنسي لكرة القدم، لاختيار اللعب للمنتخب المغربي، في الاستحقاقات المقبلة.

وأشارت صحيفة ليكيب ، إلى أن اللاعب محمد علي أظهر على امتداد المباريات التي خاضها إمكانيات كروية عالية فردية وجماعية، جعلته محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، على غرار سالزبورغ النمساوي وليستر سيتي الإنجليزي، موضحة أن مسؤولي فريقه غير مستعدين في الوقت الراهن التخلي عن محمد علي.

هذا و يشار إلى أن محمد علي (17 سنة)، ولد في مدينة ستينز الفرنسية، وقضى جزء من فترة المراهقة في إنجلترا، ما فسح له المجال للانضمام إلى مركز التكوين التابع لفريق إيفرتون بين الفترة ما بين 2015-2019، بعدما بدأ التكوين في مدرسة باريس سان جيرمان، علما أنه يدافع حاليا عن قميص المنتخب الفرنسي للأمل.

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