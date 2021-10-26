سلطات الجرف الأصفر: فتح تحقيق في تسرب غاز الأمونياك وتسجيل 15 حالة اختناق

2021-10-26 / 4:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم الجديدة أنه تم صباح يومه الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 تسجيل تسرب كمية محدودة من غاز “الأمونياك” بإحدى وحدات إنتاج الأسمدة بالمركب الصناعي بالجرف الأصفر.

وقد خلف الحادث تعرض 15 من المستخدمين المشتغلين بالقرب من المنشأة لصعوبات في التنفس، تم نقلهم إلى عدد من الوحدات الاستشفائية بمدينة الجديدة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث يتواجدون حاليا تحت الملاحظة الطبية وفي وضعية صحية مستقرة. كما أنه لم تسجل أية خسائر مادية.

و تجدر الإشارة إلى أنه ومباشرة بعد تسجيل الحادث، تم في الحين تفعيل بروتوكول الأمن الصناعي المعمول به من طرف فرق السلامة والبيئة وطب الشغل بالمكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما سمح بالسيطرة على الوضع خلال مدة وجيزة.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف الفرقة البيئة التابعة للدرك الملكي لتحديد كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث.

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‫7 تعليقات

  3. الم يفكروا في صحتهم أولا ماتت ضمائرهم.. حسبي الله ونعم الوكيل لمدبر هذه الأفعال الإجرامية البشعة التي كانت ستذهب بارواح المواطنين الأبرياء..

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