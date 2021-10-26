“بلاغات منتصف الليل” و”الجواز” تدفعان الPPS إلى المطالبة بتعديل قانون الطوارئ

هبة بريس - الرباط

دفعت القرارات المرتبطة بجائحة كورونا التي تتخذها الحكومة، وآخرها فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن والمؤسسات العمومية، حزب التقدم والاشتراكية إلى وضع مقترح لتعديل قانون الطوارئ الصحية.

وتقدم فريق الحزب بمجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون 2.20.292، والذي يتعلق بفرض أحكام لحالة الطوارئ الصحية وطريقة الإعلان عن تلك الاحكام.

ويدعو مقترح الحزب، إلى الاستناد على مراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح”.

واعتبر الحزب أن قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح قرار مفاجئ ومتسرع، لافتة إلى أنه “خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0