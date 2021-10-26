سلطنة عمان تدعو إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس

دعت سلطنة عمان، أمس الاثنين في نيويورك، إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن “جدية وذات مصداقية”.

وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار ممثل سلطنة عمان إلى أن حكومة بلاده تؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي على أساس التوافق من شأنه “تشجيع الأطراف المعنية على الاستمرار في الحوار” بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح في هذا الصدد أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب للمجتمع الدولي تمثل “الحل النهائي” لهذه القضية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة اعتبرها مجلس الأمن الدولي من خلال قراراته ذات الصلة بأنها “جادة وذات مصداقية”.

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