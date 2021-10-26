وكالة الأدوية الأوروبية توافق على إعطاء جرعة معززة من لقاح “موديرنا”

هبة بريس - وكالات

خلصت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أنه من الممكن النظر في إعطاء جرعة معززة من لقاح “مودرنا” المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية في أمستردام مساء يوم أمس الاثنين، أنه من الممكن إعطاء لقاح مودرنا، “سبايكفاكس”، خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

ويقول الخبراء إن الجرعة الثالثة أدت إلى زيادة مستويات الأجسام المضادة لدى البالغين الذين كانوا يعانون من تراجع حجم الحماية لديهم بعد حصولهم على اللقاح.

وقام خبراء وكالة الأدوية الأوروبية بمراجعة بيانات خاصة بدراسات أجرتها الشركة المصنعة للقاح.

وبحسب توصية وكالة الأدوية الأوروبية، فإن جرعة اللقاح المعززة تتكون من نصف الجرعة المستخدمة في جدول التطعيم الأساسي.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية على أن تنفيذ حملة التطعيمات المعززة هو قرار تتخذه السلطات الوطنية.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية صدقت من قبل على استخدام جرعات معززة من لقاح “فايزر/بيونتك”

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