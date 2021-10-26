اليمن يشيد بجهود المغرب “الحثيثة” للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء

هبة بريس

أشاد اليمن، أمس الاثنين، بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

وقال ممثل اليمن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن “حكومة بلادي تشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء”.

كما رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، مؤكدا دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف المسلسل السياسي الهادف للتوصل إلى حل سياسي واقعي بشأن هذه القضية على أساس التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن في هذا الإطار.

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