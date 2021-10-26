صورة تعبيرية

اليمن يشيد بجهود المغرب “الحثيثة” للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء

2021-10-26 / 1:29 مساءً
0
هبة بريس

أشاد اليمن، أمس الاثنين، بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

وقال ممثل اليمن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن “حكومة بلادي تشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء”.

كما رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، مؤكدا دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف المسلسل السياسي الهادف للتوصل إلى حل سياسي واقعي بشأن هذه القضية على أساس التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن في هذا الإطار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “بلاغات منتصف الليل” و”الجواز” تدفعان الPPS إلى المطالبة بتعديل قانون الطوارئ

“بلاغات منتصف الليل” و”الجواز” تدفعان الPPS إلى المطالبة بتعديل…

2021-10-26 / 3:41 مساءً
Photo of سلطنة عمان تدعو إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي

سلطنة عمان تدعو إلى حل سياسي على أساس مبادرة…

2021-10-26 / 2:41 مساءً
Photo of بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي

بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة للاتحاد الأوروبي…

2021-10-26 / 12:55 مساءً
Photo of أخنوش يسلم ولي العهد السعودي رسالة ملكية

أخنوش يسلم ولي العهد السعودي رسالة ملكية

2021-10-26 / 12:18 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. بوركينافاسو تجدد دعمها للعملية السياسية

الصحراء المغربية.. بوركينافاسو تجدد دعمها للعملية السياسية

2021-10-26 / 11:58 صباحًا
Photo of الكويت تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

الكويت تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

2021-10-26 / 9:25 صباحًا
Photo of مالية 2022.. تباين في مواقف الفرق والمجموعة البرلمانية

مالية 2022.. تباين في مواقف الفرق والمجموعة البرلمانية

2021-10-25 / 11:46 مساءً
Photo of أخنوش : يجب توحيد الرؤى للتغلب على الحواجز التي تعترض التمويل المناخي

أخنوش : يجب توحيد الرؤى للتغلب على الحواجز التي…

2021-10-25 / 7:37 مساءً
Photo of ماء العينين عن موقف المنع بالبرلمان ..توجه يعمق الاحتقان ويسفه المؤسسات

ماء العينين عن موقف المنع بالبرلمان ..توجه يعمق الاحتقان…

2021-10-25 / 6:54 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يعقد اجتماعا خصص للتداول في جدول أعماله للاسبوع الجاري

مجلس المستشارين يعقد اجتماعا خصص للتداول في جدول أعماله…

2021-10-25 / 6:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق