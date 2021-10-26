أكادير : قتل زوجته بعد شكوك بالخيانة والأمن يبحث عن الجاني

ع اللطيف بركة - هبة بريس

عممت مصالح الأمن الولائي مذكرة بحث صباح اليوم 26 أكتوبر الجاري، على زوج مشتبه فيه بقتل زوجته بداخل منزلهما بمنطقة تدارت شمال مدينة أكادير.

الزوج المتهم بجريمة القتل في حق زوجته، لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، في حين أن المصالح الأمنية قامت بعملية البحث عليه من أجل توقيفه ومعرفة هل له إرتباط بالجريمة ، بعد إيداع جثة الزوجة مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل التشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة.

ورجحت مصادر أن يكون سبب ارتكاب جريمة القتل، هو شكوك حول امكانية الخيانة الزوجية، خصوصا وأن المشتبه فيه دائم الصراع مع زوجته التي تشتغل بإحدى قاعات الرياضة بالمنطقة.

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