تارودانت : إهمال مسجد تاريخي يسائل وزير الاوقاف

2021-10-26 / 12:35 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تكشف الصور التي حصلت عليها ” هبة بريس” حجم الاهمال والدمار الذي طال أحد أقدم المساجد بمدينة تارودانت ( مسجد الرحبة)، والذي تناسته وزارة الأوقاف في برنامجها المتعلق بالمحافظة على المساجد التاريخية.

وضعية تسائل وزير الاوقاف ومعه مديرية المساجد بوزارته، حول هذا الاهمال الذي طال معلمة تاريخية، مما يكشف حجم عبث المسؤولين بالتراث والتاريخ لمآثر تاريخية بمدينة تارودانت .

وقال مهتمون بالشأن الثقافي والتاريخي لمدينة تارودانت للجريدة ، أن وزارة التوفيق صرفت الملايين من الدراهم، في برنامج ترميم المساجد التاريخية عبر تراب المملكة، غير أن مساجد تارودانت لم تنل نصيبها من تلك الميزانية، وتركت تقاوم البقاء وتواجه تدخل الانسان والمناخ، فهل ستعجل وزارة الأوقاف انقاذ ما تبقى من ( مسجد الرحبة) ؟.

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