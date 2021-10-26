أخنوش يسلم ولي العهد السعودي رسالة ملكية
قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتسليم رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسليم الرسالة الملكية خلال لقاء ولي العهد السعودي برئيس الحكومة أخنوش، وذلك على هامش قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي انعقدت في العاصمة الرياض.
وأضافت الوكالة أن رئيس الحكومة نقل تحيات جلالة ملك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالة الملك.
وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي.
حضر اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وسفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، فيما حضره عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
13 تعليقات
نتمنى ان تتظم هذه الرسالة السامية من طرف ملكنا الغالي نصره الله موجه الى ولي العهد السعودي محمد بن سليمان.بن عبد العزيز رسالة خير بين البلدين الشقيقين.
منذ سنوات طويلة والمغرب حريص على علاقته مع السعودية . اللهم دوم المحبة بينهما وتحقيق كل مشاركات في مصلحة البلدين.
الحمدلله العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التقدير والاحترام المتبادل بينهما والثقة . اللهم أبعد عنهم كل سوء وشر ومكروه يصيبهم يآرب.
نتمنى ان يجدوا حلا مناسبا لقضيتنا الصحراوية المعطلة منذ سنوات والمغرب حريص على حرية الصحراء.
نتمنى للسيد اخنوش عودة ميمونة الى وطنه حاملا معه أخبار سارة…
إن السيد اخنوش رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف التصرف والمعاملة مع الدول الغربية والعربية . نتمنى له مسيرة موفقة حاشدة بالتغيرات والاصلاح…
اعتقد ان هذه الزيارة ستعطي نتيجة إيجابية…
إنها زيارة ناجحة بكل المقاييس وبكل المعطيات الرسمية بين البلدين الشقيقين…
إنها الخطورة الأولى للسيد اخنوش ونتمنى له التوفيق والمزيد من التألق والعطاء..
ملكنا الغالي نصره الله احسن الاختيار لقيادة الرئاسة للسيد اخنوش …
إن العلاقة بين السعودية والمغرب علاقة طيبة وديموقراطية تمتلك كاريزمات ذو كفاءات عليا…
نتمني قبل رجوعك نتمنى لك عمرة…..
مسيرة سياسية واقتصادية واجتماعية لأنه رجل قد المسؤولية….