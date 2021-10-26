الخارجية السودانية: أبلغنا جميع الدول بأن حمدوك وأعضاء حكومته في مكان مجهول

2021-10-26 / 11:51 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أبلغت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق، في رسالة إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية، بأن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن وزيرة الخارجية، أعربت في رسالتها عن إدانة الحكومة “للانقلاب العسكري وأنها لن تستسلم لإعلاناته غير الدستورية، وستقاومه بكل وسائل المقاومة المدنية”.

واعتقل الجيش السوداني، أمس الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام.

وقالت وزارة الإعلام والثقافة إن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب.

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