باع زوجته لاقتناء هاتف ذكي وتناول عشاء باذخ

2021-10-26 / 10:59 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ألقت شرطة أوديشا في الهند، القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما بتهمة بيع زوجته لرجل يبلغ من العمر 55 عاما في ولاية راجاستان بعد شهر من زواجهما.

هذا وأنقذت الشرطة الزوجة البالغة من العمر 26 عاما من منطقة باران في راجستان المتاخمة لماديا براديش.

وأوضحت أنه “في أغسطس، ذهب الزوجان إلى راجستان عبر رايبور وجانسي للعمل في فرن الطوب، ولكن بعد أيام قليلة من وظيفته الجديدة، باع الشاب البالغ من العمر 17 عاما زوجته لرجل يبلغ من العمر 55 عاما من منطقة باران مقابل 180 ألف روبية (نحو 2400 دولار) “، في حين تزوج الاثنان في يوليو من هذا العام.

ووفقا للشرطة، فقد بذل الفريق جهدا كبيرا لإنقاذ الفتاة حيث رفض القرويون المحليون السماح لفريق الشرطة بأخذها بعيدا قائلين إنهم دفعوا ثمنها.

وقالت الشرطة إن الصبي أنفق المال ببذخ على العشاء واشترى لنفسه هاتفا ذكيا، لافتة إلى أنه عاد لاحقا إلى قريته وعندما سألته أسرة زوجته عنها، ادعى أنها تخلت عنه، حيث اشتبهت عائلة الفتاة وتقدمت بشكوى للشرطة، وبعد الاستجواب تبين أنه باع زوجته، ثم تم إرسال فريق إلى راجستان لتتبع المرأة.

ومثل الشاب أمام محكمة الأحداث يوم الجمعة قبل ان يتم إرساله إلى دار إصلاحية.

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