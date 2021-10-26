شركة كندية تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب في المغرب

2021-10-26 / 10:33 صباحًا
2
هبة بريس

أعلنت شركة “ستيلار أفريكا غولد” الكندية عن اكتشافات جديدة للذهب في المغرب.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن “تيشكا إيست” للتنقيب عن الذهب في مناطق قريبة من مدينة مراكش “اكتشفت الذهب في منطقة الأطلس الكبير في المغرب”.

وأضافت الشركة أن مشروع “تيشكا إيست” التنقيب عن الذهب يغطي مساحة 44.6 كيلومتر مربع ضمن نطاق الأطلس الغربي الكبير على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة مراكش”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بني ملال.. توقيف عوني سلطة عن العمل بسبب “مقطع صوتي”

بني ملال.. توقيف عوني سلطة عن العمل بسبب “مقطع…

2021-10-26 / 3:22 مساءً
Photo of الجرف الأصفر : تسرب كميات من غاز الأمونياك بمعمل صناعي تابع ل”OCP“

الجرف الأصفر : تسرب كميات من غاز الأمونياك بمعمل…

2021-10-26 / 3:10 مساءً
Photo of الصحة: تراجع عدد الحالات الحرجة ب50% خلال الأسبوعين الماضيين

الصحة: تراجع عدد الحالات الحرجة ب50% خلال الأسبوعين الماضيين

2021-10-26 / 2:16 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بهذه…

2021-10-26 / 1:05 مساءً
Photo of تارودانت : إهمال مسجد تاريخي يسائل وزير الاوقاف

تارودانت : إهمال مسجد تاريخي يسائل وزير الاوقاف

2021-10-26 / 12:35 مساءً
Photo of العيون.. توقيف 262 مرشحا للهجرة السرية

العيون.. توقيف 262 مرشحا للهجرة السرية

2021-10-26 / 9:55 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء .. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء .. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-26 / 9:08 صباحًا
Photo of استئناف الرحلات الجوية المباشرة نحو ميامي والدوحة في دجنبر المقبل

استئناف الرحلات الجوية المباشرة نحو ميامي والدوحة في دجنبر…

2021-10-25 / 11:21 مساءً
Photo of إعلام أرجنتيني يفضح “الحملات العدائية المتواصلة” للجزائر على المغرب

إعلام أرجنتيني يفضح “الحملات العدائية المتواصلة” للجزائر على المغرب

2021-10-25 / 10:47 مساءً
Photo of طرفاية: المجلس الجماعي يصادق على ميزانية 2022 بأغلبية مطلقة.

طرفاية: المجلس الجماعي يصادق على ميزانية 2022 بأغلبية مطلقة.

2021-10-25 / 10:34 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق