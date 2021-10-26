شركة كندية تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب في المغرب

هبة بريس

أعلنت شركة “ستيلار أفريكا غولد” الكندية عن اكتشافات جديدة للذهب في المغرب.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن “تيشكا إيست” للتنقيب عن الذهب في مناطق قريبة من مدينة مراكش “اكتشفت الذهب في منطقة الأطلس الكبير في المغرب”.

وأضافت الشركة أن مشروع “تيشكا إيست” التنقيب عن الذهب يغطي مساحة 44.6 كيلومتر مربع ضمن نطاق الأطلس الغربي الكبير على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة مراكش”.

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