الكويت تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب
جددت الكويت التأكيد، أمس الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها للوحدة الترابية للمغرب.
وخلال مداخلته، جدد ممثل الكويت دعم بلاده للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، لما تشكله من “خيار بناء” يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف، مؤكدا على ضرورة احترام الوحدة الترابية وسيادة المملكة.
كما أشار إلى أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة التي سمحت بعقد طاولتين مستديرتين في 2018 و2019 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وأبرز ممثل الكويت، في هذا السياق، “الروح الإيجابية” التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن تأييد بلاده لما جاء في قرار مجلس الأمن 2468 الذي شدد على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لقضية الصحراء.
وبعد أن رحبت بتعيين السيد ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، أكدت الكويت على أهمية أن يبني المبعوث الشخصي على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه خلال الطاولات المستديرة السابقة، وأن “يستأنف مهامه أين ما توقف سلفه الأخير”.
وأكد المتحدث أيضا على أهمية الحفاظ على “الصيغة التوافقية” للقرار الذي سيقدم للجنة الرابعة بخصوص قضية الصحراء المغربية.
كما سلط الضوء على موقف دول الخليج من قضية الصحراء، الذي عبرت عنه في قمتها الأخيرة التي عقدت مطلع العام الجاري، معربا عن الأمل في أن يكون هناك حل “في القريب العاجل” لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار.
15 تعليقات
الكويت الشقيقة دولة الحق والقانون فالف شكر لهذه الدولة الإسلامية على مسانتدتها بصحرائنا المغربية .
الصحراء مغربية وستضل مغربية احبوا أم كرهوا.
لن تتخلى عن وحدتنا الترابية المغربية ولو شبرا واحدا .
صدق طارق بن زياد حين فتح بلاد الاندلس وقتل لجنوده (البحر أمامكم والعدو ورائكم).
النظام الجزائري العسكري قوة ظالمة ولكن نحن لها بالمرصاد لكل من سولت له نفسه وتعدى حدود الله.
منذ ان استعرفت أمريكا وبعض الدول العربية والغربية بالصحراء مغربية أبا عن جد وحينئذ النظام الجزائري العسكري الذي لم يستوعب بعد بان الصحراء المغربية.
إنها شهادة نعتز بها ونتفتخر من طرف الدولة الكويتية .فالف الف تحية وتقدير واجلال لهم.
هذه ضربة قاضية أخرى النظام الجزائري العسكري .
قضية الصحراء المغربية تدخل في إطار الرأي العام العالمي وباذن الله ستنتصر على النظام الجزائري العسكري.
قضية الصحراء المغربية مثلها كقضية فلسطين تماماً لن تنتهي بعد.
لم تهضم للنظام الجزائري العسكري هذه الشهادة من طرف الدولة الكويتية لانها ضربة قاسية عليهم.
الحمدلله لدينا ملك عظيم نصره الله دائما حريص على مصلحة الشعب المغربي وكذالك على صحرائنا .عاش الملك والشعب المغربي العظيم.
نحن وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله من طنجة إلى لكويرة يد واحدة فالصحراء مغربية وستبقى مغربية إلي أن يرث الله الارض ومن عليها.
دولة الكويت الشقيقة دولة التسامح وتربطنا معها دم الأخوة الصادقة الإسلامية فجزاه الله خيراً على هذه الشهادة الطيبة تجاه الصحراء المغربية.
الصحراء مغربية أبا عن جد ولن ينزعها منا احدا ولو كلفتنا ارواحنا لن نتخلى عنها.