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طقس الثلاثاء .. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-26 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نزول زخات مطرية مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، السفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما سيتم تسجيل أمطار ضعيفة ورعد متفرق بصفة محلية فوق كل من السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، الواجهة المتوسطية، الريف، ثم ستمتد بعد ذلك، خلال الليلة الموالية، نحو مناطق الشاوية والغرب.

وسيتم أيضا تسجيل نزول بعض القطرات المطرية والمرفوقة برعد متفرق بأقصى جنوب المملكة.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من الشرق بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد وشمالية و أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية و هضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و 23 درجة بجنوب البلاد و بأقصى الجنوب الشرقي. وستكون ما بين 14 و 20 درجة عموما بباقي المناطق .

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