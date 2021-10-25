طرفاية: المجلس الجماعي يصادق على ميزانية 2022 بأغلبية مطلقة.

2021-10-25 / 10:34 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

عقد المجلس الجماعي لطرفاية، عصر اليوم الاثنين دورة استثنائية، برسم شهر أكتوبر بجدول اعمال، نقطة فريدة الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية مجلس جماعة طرفاية برسم سنة 2022.

وقد ترأس أشغال الجلسة، السيد رمضان بوفوس، رئيس المجلس الجماعي بالنيابة، وبحضور السيد باشا المدينة بالنيابة السيد نور الدين بقاس، وكذا نواب وأعضاء المجلس إلى جانب أطر جماعة طرفاية.

خلال هذا الجمع، الذي عرف نقاش ومدخلات جل الحاضرين من اعضاء اغلبية، ومعارضة التي تصب في صالح مدينة طرفاية وساكنتها، حيث أكدوا على ضرورة إنشاء مندوبية إقليمية للصيد البحري، خصوصا أن الجماعة الترابية لطرفاية، لا تتوفر على مداخيل إلا من الميناء الذي يعد المتنفس الاقتصادي الوحيد، كما تمت مناقشة ملف الأعوان العراضيين، وكذا تعويضات الموظفين التي تستنزف مبالغ مهمة من ميزانية المجلس.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تمت المصادقة على مشروع ميزانية غير متوازنة، بأغلبية مطلقة وفي ختام هذه الدورة الإستثنائية، تم رفع برقية ولاء وإخلاص، إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا.

كما قام أعضاء المجلس، بعد رفع أشغال الدورة بزيارة تفقدية الى جميع المرافق التابعة للجماعة، حيث تم الوقوف على مكتب حفظ الصحة الجديد، وكذا الملحقة الإدارية، والملعب البلدي، والمستودع الجماعي، والمجزرة الجماعية الجديدة، التي ينتظر فتح ابوابها وكذا ساحة إفريقيا العمومية.

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