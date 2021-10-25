الـ” PPS”يدين الهجمة الشرسة التي تعرض لها الرافضون لجواز التلقيح

هبة بريس ـ ع عياش

دان حزب “التقدم والاشتراكية” الهجمة الشرسة التي تعرض لها المواطنون والمواطنات الرافضون لفرض جواز التليقح، والتعسف عليهم في الشارع.

الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب تطرق للموضوع معلنا في نفس الان تضامنه مع جميع الطلبة الذين منعوا من المباريات بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.

وأشار أن الحزب يتضامن كذلك مع المواطنين الذي جرى التعسف على حقوقهم بسبب جواز التليقح، ومنهم برلمانيون تم منعهم من ولوج البرلمان.

وشهدت عدة مدن مغربية، الأحد، وقفات احتجاجية، رفضا لقرار حكومي بإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا؛ للتنقل بأرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة، وغيرها.

وطالب المحتجون بتراجع الحكومة عن قرارها، في ظل وجود “حالات لمواطنين يتعذر عليهم أخذ اللقاح”، مرددين شعارات من قبيل: “لا للتلقيح.. لا للتلقيح”.

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