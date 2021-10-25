غدا الثلاثاء ..مديرية الأرصاد الجوية تترقب هطول أمطار قوية

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية، يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا رعدية محليا قوية (من 20 إلى 40 ملم) ستهم أقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، والرشيدية، وفكيك، وإفران، وميدلت، وتنغير، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد أو بهبات البرد.

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