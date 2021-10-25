الولايات المتحدة.. إغلاق جسر بروكلين إثر احتجاجات مناهضة للتطعيم

هبة بريس _ وكالات

أعلنت شرطة نيويورك إغلاق جسر بروكلين باتجاه مانهاتن بسبب الاحتجاجات ضد إجراءات التطعيم الإلزامي التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة.

وشارك في الاحتجاج حوالي 50 ألف موظف من مدينة نيويورك وبينهم ضباط شرطة ورجال إطفاء وموظفون حكوميون وبدأت المسيرة من بروكلين

وتوجهت نحو مبنى مجلس مدينة نيويورك الواقع في مانهاتن

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