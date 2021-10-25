فتاح علوي :سياسات الحكومة السابقة أنتجت إخفاقات اقتصادية
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي،في اتهام مباشر للحكومات السابقة ان معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2.5 في المائة
واستعرضت الوزيرة مكامن الاخفاقات حيث توقفت عند “القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية، بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين”.
واشارت أن الجائحة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أظهرت” حجم الإخفاقات الحكومية السابقة”.
وسجلت في كلمة لها خلال عرضها لمشروع قانون المالية 2022 بالبرلمان، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين أن معدل البطالة انتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 ليبلغ 12 في المائة بداية سنة 2021، مبرزة أن معدل المديونية شهد بدوه ارتفاعا خلال نفس الفترة، حيث انتقل من 52.5 ليستقرعند 76 في المائة
وشددت الوزيرة، على أن “السياسات الحكومية التي تم العمل بها خلال العشر سنوات الأخيرة، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية، وأجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب”.
4 تعليقات
قوليها لسي أخنوش الي من 2007 و هو فالحكومة.
الحكومة السابقة حزب رئيس الحكومة الحالية ههه كان من ركائزها
غريب….حسب آخر التقارير الدولية الإقتصادية المغرب عرف تطورا كبيرا و نموا إقتصاديا ملحوظا و إرتفاعا للإستثمارات الأجنبية و احتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيا في البنية التحية، و جيتو نتما اليوم كتنسفوا كلشي حيت هما خصومكم سياسيا!!! و بااااااز…أما مرحلة كوفيد 19 راه كاع العالم تضرر و بزز منك واخا ما نعرف أشتدير…و المغرب الحمد لله ما تضررش واحد الضرر خطير في ظل هذه الحكومة لي كتمتاقدوها.
هده الوزيرة لا تعرف ان وزراء المالية في الحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية : مزوار بوسعيد و بنشعبون كلهم ينتمون الى حزب الاحرا ر فلا تحاولي الهروب الى الامام وترمي اللوم على تجار الدين لانكم بحال بحال موظفون عند المخزن تنفدون ما تؤمرون به