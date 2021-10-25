فتاح علوي :سياسات الحكومة السابقة أنتجت إخفاقات اقتصادية

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي،في اتهام مباشر للحكومات السابقة ان معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2.5 في المائة

واستعرضت الوزيرة مكامن الاخفاقات حيث توقفت عند “القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية، بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين”.

واشارت أن الجائحة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أظهرت” حجم الإخفاقات الحكومية السابقة”.

وسجلت في كلمة لها خلال عرضها لمشروع قانون المالية 2022 بالبرلمان، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين أن معدل البطالة انتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 ليبلغ 12 في المائة بداية سنة 2021، مبرزة أن معدل المديونية شهد بدوه ارتفاعا خلال نفس الفترة، حيث انتقل من 52.5 ليستقرعند 76 في المائة

وشددت الوزيرة، على أن “السياسات الحكومية التي تم العمل بها خلال العشر سنوات الأخيرة، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية، وأجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب”.

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