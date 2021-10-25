عبد الفتاح السيسي

للمرة الأولى منذ سنوات.. السيسي يلغي تمديد حالة الطوارئ في مصر

2021-10-25 / 7:49 مساءً
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هبة بريس

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيسي “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

واعتبر السيسي، الذي يتولى رئاسة مصر منذ يونيو 2014، أن هذا القرار “كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء”.

ووفقا لموقع “مصراوي” صدر لأول مرة قرار السيسي بفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني.

وصدّق مجلس النواب، البرلمان، على القرار بأغلبية الأعضاء.

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