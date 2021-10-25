ماء العينين عن موقف المنع بالبرلمان ..توجه يعمق الاحتقان ويسفه المؤسسات

2021-10-25 / 6:54 مساءً
0
هبة بريس _ ع عياش

قالت البرلمانية السابقة امينة ماء العينين تفاعلا مع قرار منع نبيلة منيب من دخول البرلمان ” تابعت تصريح السيدة البرلمانية نبيلة منيب بعد منعها من ولوج مقر مجلس النواب بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح رغم إشهارها لشهادة فحص PCR سلبية تثبت أنها غير حاملة للفيروس ولا تشكل خطرا على أحد’

واضافت في تدوينة فيسبوكية ” تابعت أيضا قبول برلمانيين متابعة حضورهم في جلسة دستورية رغم منع زميلة لهم بشكل غير قانوني وغير دستوري من ممارسة مهامها بصفتها نائبة عن الأمة تتمتع بالحصانة الدستورية وتباشر اختصاصاتها التي تستمدها مباشرة من الدستور ومن إرادة الناخبين ..قبل ان تردف متسائلة فبأي قانون تم تعطيل ممارسة برلمانية لاختصاصاتها الدستورية؟

ودعت ماء العينين أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى رفض هذا القرار وسلك جميع السبل المتاحة للتصدي له.

وقالت ” ليس سليما هذا التوجه الذي يعمق الإحتقان ويُسفه المؤسسات الدستورية ويضرب بعرض الحائط كل ما تحقق من مكتسبات لهذا البلد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس المستشارين يعقد اجتماعا خصص للتداول في جدول أعماله للاسبوع الجاري

مجلس المستشارين يعقد اجتماعا خصص للتداول في جدول أعماله…

2021-10-25 / 6:36 مساءً
Photo of تصدع برلماني ..ثلاث مواقف لثلاث برلمانيين

تصدع برلماني ..ثلاث مواقف لثلاث برلمانيين

2021-10-25 / 6:02 مساءً
Photo of أخنوش: ننوه عاليا بهدف السعودية بالوصول للحياد الكربوني في 2060

أخنوش: ننوه عاليا بهدف السعودية بالوصول للحياد الكربوني في…

2021-10-25 / 5:39 مساءً
Photo of أخنوش من الرياض: المغرب اعتمد مقاربة مندمجة للانتقال إلى اقتصاد أخضر

أخنوش من الرياض: المغرب اعتمد مقاربة مندمجة للانتقال إلى…

2021-10-25 / 5:21 مساءً
Photo of بوانو يحتج على منع برلمانيتين من الدخول بسبب “الجواز”.. ورئيس الجلسة: “خصنا نعطيو القدوة في تطبيق القانون”

بوانو يحتج على منع برلمانيتين من الدخول بسبب “الجواز”..…

2021-10-25 / 4:22 مساءً
Photo of بسبب “جواز التلقيح”.. الأمن يمنع نبيلة منيب من دخول البرلمان

بسبب “جواز التلقيح”.. الأمن يمنع نبيلة منيب من دخول…

2021-10-25 / 3:52 مساءً
Photo of السفير السعودي بالرباط يجدد التأكيد على دعم بلاده لمغربية الصحراء

السفير السعودي بالرباط يجدد التأكيد على دعم بلاده لمغربية…

2021-10-25 / 2:56 مساءً
Photo of تمديد حالة الطوارئ بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

تمديد حالة الطوارئ بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

2021-10-25 / 1:05 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” بالرياض

بمشاركة المغرب.. انطلاق قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” بالرياض

2021-10-25 / 11:59 صباحًا
Photo of الجماعات الترابية ..مذكرة لفتيت توقف التدبير الحر

الجماعات الترابية ..مذكرة لفتيت توقف التدبير الحر

2021-10-25 / 11:18 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق