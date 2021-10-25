ماء العينين عن موقف المنع بالبرلمان ..توجه يعمق الاحتقان ويسفه المؤسسات

هبة بريس _ ع عياش

قالت البرلمانية السابقة امينة ماء العينين تفاعلا مع قرار منع نبيلة منيب من دخول البرلمان ” تابعت تصريح السيدة البرلمانية نبيلة منيب بعد منعها من ولوج مقر مجلس النواب بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح رغم إشهارها لشهادة فحص PCR سلبية تثبت أنها غير حاملة للفيروس ولا تشكل خطرا على أحد’

واضافت في تدوينة فيسبوكية ” تابعت أيضا قبول برلمانيين متابعة حضورهم في جلسة دستورية رغم منع زميلة لهم بشكل غير قانوني وغير دستوري من ممارسة مهامها بصفتها نائبة عن الأمة تتمتع بالحصانة الدستورية وتباشر اختصاصاتها التي تستمدها مباشرة من الدستور ومن إرادة الناخبين ..قبل ان تردف متسائلة فبأي قانون تم تعطيل ممارسة برلمانية لاختصاصاتها الدستورية؟

ودعت ماء العينين أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى رفض هذا القرار وسلك جميع السبل المتاحة للتصدي له.

وقالت ” ليس سليما هذا التوجه الذي يعمق الإحتقان ويُسفه المؤسسات الدستورية ويضرب بعرض الحائط كل ما تحقق من مكتسبات لهذا البلد.

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