مجلس المستشارين يعقد اجتماعا خصص للتداول في جدول أعماله للاسبوع الجاري

2021-10-25 / 6:36 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عقد مكتب مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الاسبوع الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أنه، في مستهل هذا الاجتماع، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند الترتيبات المرتبطة بالجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المزمع تنظيمها يومه الاثنين على الساعة السادسة مساء، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأضاف أنه على مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة ليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الموسم الفلاحي الجديد.

وعلى مستوى الشراكات، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الدورة التكوينية لفائدة الاعضاء والاطر في مجال تقييم السياسات العمومية، المزمع تنظيمها يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وعلى صعيد آخر، وتفاعلا مع التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19 ،”والتي تم على أساسها اعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية لولوج المرافق العمومية والخاصة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 ، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإقرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مقر المجلس ومختلف الفضاءات الادارية التابعة له، سواء تعلق الامر بأعضاء المجلس أو موظفيه أو الوافدين عليه من الخارج.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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