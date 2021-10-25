حزب في الحكومة ..طريقة تدبير قرار ” جواز التلقيح” تطرح اكثر من علامة استفهام

هبة بريس _ ع عياش

بالرغم من كونه مشكلا للحكومة اعترف حزب الإستقلال ان الطريقة التي تم اعتمادها لتدبير قرار اعتماد ” جواز التلقيح ” تطرح أكثر من علامة استفهام.

وقال الحزب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه كان من الأجدى إعطاء مهلة كافية للتحسيس بأهميته وجدواه وتوفير الشروط الملائمة لتنفيذه.

ويرى الحزب أن ربح رهان الأمن الصحي لا يحتمل أي احتقان اجتماعي في ظل الوضعية الراهنة.

وتساءل الحزب عن الإجراءات المواكبة لإمكانية ظهور موجة جديدة من وباء كوفيد 19، رغم التطور الإيجابي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح .

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