طرفاية: المجلس الإقليمي يصادق على اتفاقيات شراكة

2021-10-25 / 4:55 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

صادق المجلس الاقليمي لطرفاية، اليوم الاثنين خلال دورته الإستثنائية، برسم شهر أكتوبر على إتفاقية شراكة من أجل مساهمة المجلس الإقليمي، في المبادرة الملكية مليون محفظة، برسم الموسم الدراسي 2021 / 2022 بحضور المدير الإقليمي لقطاع التعليم.

فقد وافق أعضاء المجلس بأغلبية مطلقة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة، وبحضور عامل الإقليم السيد محمد حميم، والسيد عبد العالي الفريشة الكاتب العام لذات العمالة،على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.

كما صادق المجلس بأغلبيته، على مشروع اتفاقية شراكة تهم إقتناء وتوزيع المحافظ والكتب واللوازم المدرسية على جميع المستويات التعليمية بالإقليم برسم الموسم الدراسي الحالي.

كما تدارس ووافق اعضاء المجلس بالمناسبة، على مشروع الميزانية براسم السنة المالية 2022 ،وعلى الإعداد و التهيئ للاحتفال بذكرى عيد المسيرة الخضراء، وذكرى عيد الاستقلال المجيدين، كما تمت الدراسة والمصادقة على تحويلات من فصول إلى أخرى.

وفي ختام هذه الدورة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا.

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