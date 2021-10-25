بوانو يحتج على منع برلمانيتين من الدخول بسبب “الجواز”.. ورئيس الجلسة: “خصنا نعطيو القدوة في تطبيق القانون”

هبة بريس - الرباط

احتج رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، على منع برلمانيتين من دخول البرلمان بسبب عدم توفرهما على “جواز التلقيح”.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هذه الأثناء بمجلس النواب، أخذ بوانو الكلمة، وعبر عن احتجاجه بسبب منع البرلمانيتين من دخول البرلمان رغم توفرها على اختبار سلبي يثبت عدم اصابتهما بالفيروس.

وقال بوانو، مخاطبا رئيس الجلسة “هذا أمر غير معقول.. اذا كنا نحن لا نحترم ولا نطبق القانون بطريقة سليمة فكيف سندعو المواطنين لتطبيقه”.

بدوره أجاب رئيس الجلسة على تدخل بوانو بالقول : “خصنا نعطيو القدوة في تطبيق القانون واحترامه”

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