خالد ايت الطالب

آيت الطالب عن “الجرعة الثالثة”: جرعة الأمل التي ستنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة

2021-10-25 / 4:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ب”جرعة الأمل”.

وقال ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين “الجرعة الثالثة هي جرعة الأمل التي ستُنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة الرّهيب الذي نشر الرّعب والقلق، وتضرّر من تداعياته الجميع، وهي سبيلنا إلى الرّفع التّدريجي لقيود الطوارئ الصّحية واستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن قصد الانكباب بكل وطنية ومسؤولية على الأوراش الملكية الكبرى للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.”

وأكد الوزير على أن الجرعة الثالثة المُعزّزة في غضون 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، قد تم إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية، مشيرا الى أنه يتمّ استخدام الجرعات المعزّزة بشكل شائع لتعزيز العديد من اللقاحات، لأن المناعة يمكن أن تتلاشى بمرور الوقت.

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‫5 تعليقات

  1. اين الرخص ااتي مفترض توفر لمن لا يستطيع استعمال لقاح .انا مثلا عندي حساسية من الادوية وحتى بعض المأكولات .فاخد اللقاح بالنسبة لي كحكم بالاعدام .وعندي اكثر من 30 وراقة تخص المرض عندي .فما السبيل لاخد رخصة خاصة لمن هم مثلي

  2. لماذا معالي الوزير لا تملك الجرأة الكافية لاخراج قانون يقر باجبارية التلقيح…لماذا تختبئ وراء قانون حالة الطوارئ لفرض جواز التلقيح الذي لا يقبل به احمق وما بالك بالعقل؟؟؟كيف يعقل ان يكون التلقيح اختياري والجواز الذي لا يستخرج الا بالتلقيح اجباري؟؟؟؟نقطة اخرى وشخصييا منذ ان اخذت الجرعة الثانية ومعاناتي مع امراض عدة لا تنتهي…امراض الاذنين…ضهور ورم في الساق..تنمل وبرودة في اليد التي اخدت التلقيح…كثرة الكلاكاج…كثرة النوم والدوخة…فهل للجنتكم اللا علمية اي تفسير…دعيناكم الى الله وحده هو القادر عليكم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم

  4. هاد الجرعة الثالثة ستأتي بعدها الجرعة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وهكدا دواليه و ورغم عدد هده الجرعات فكورونا ستبقى الى ان يادن لها الله بالدهاب من حيث اتت.

  5. هد الوزير الصحة خاصو الاستقالة لان هد الافعال دكتتوريا كيف يعقل على اي انسان عاقل ان يفرض اللقاح على الناس لكي يمكمهم من الخروج والدخول للمتاجر لاقتناء حجياتهم هد الوزير بفرض القاح كانه حكم على الناس غير الملقحين بالسجن بالمجاعة و الفقر و الجحيم و الشوهة الكبيرة هيا الشرطي اللي بغى يلقي القبض على امراة في الشارع العام بدون جواز التلقيح كما قالت المراة كانها حركة في بلادها كانها اجنابية و الحقنة الثالة و الرابعة و الخامسة و شوف تشوف واش سلات او لا لا و الله اكون في عون المواطنين اللي حكمو عليهم و فرضو عليهم بالقاح و الحرية الاشخاص هيا فوق كل شيئ هدي كارثة كبرى.

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