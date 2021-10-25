آيت الطالب عن “الجرعة الثالثة”: جرعة الأمل التي ستنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة

هبة بريس - الرباط

وصف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ب”جرعة الأمل”.

وقال ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين “الجرعة الثالثة هي جرعة الأمل التي ستُنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة الرّهيب الذي نشر الرّعب والقلق، وتضرّر من تداعياته الجميع، وهي سبيلنا إلى الرّفع التّدريجي لقيود الطوارئ الصّحية واستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن قصد الانكباب بكل وطنية ومسؤولية على الأوراش الملكية الكبرى للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.”

وأكد الوزير على أن الجرعة الثالثة المُعزّزة في غضون 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، قد تم إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية، مشيرا الى أنه يتمّ استخدام الجرعات المعزّزة بشكل شائع لتعزيز العديد من اللقاحات، لأن المناعة يمكن أن تتلاشى بمرور الوقت.

ما رأيك؟ المجموع 20 آراء 5 15