وزير الصحة: “جواز التلقيح” لم يعتمد ليكون تقييدِيا

2021-10-25 / 4:02 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، على أن “جواز التلقيح” لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، بل العكس، مشيرا الى أن هذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دورا محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الاثنين، على أن المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا، مضيفا أنّ هذا الإجراء سيُسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين.

وأضاف الوزير، أن العديد من الدّراسات والبحوث العلمية أكدت أن الشّخص غير الملقح مُعرَّض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحاً، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تمّ تطعيمه بالتّلقيح، كما أفادت التّقارير أنّ الغالبية العظمى لحالات الوفاة بسبب مرض(كوفيد-19) تعود لفئة غير الملقحين.

وشدد الوزير، على أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين والمُتردّدين أو حتّى المُمانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، ممّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حزب في الحكومة ..طريقة تدبير قرار ” جواز التلقيح” تطرح اكثر من علامة استفهام

حزب في الحكومة ..طريقة تدبير قرار ” جواز التلقيح”…

2021-10-25 / 6:26 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-10-25 / 5:08 مساءً
Photo of طرفاية: المجلس الإقليمي يصادق على اتفاقيات شراكة

طرفاية: المجلس الإقليمي يصادق على اتفاقيات شراكة

2021-10-25 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 101 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 101 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-25 / 4:46 مساءً
Photo of بعد طول انتظار.. مشروع تهيئة كورنيش “دار بوعزة” بالبيضاء يرى النور

بعد طول انتظار.. مشروع تهيئة كورنيش “دار بوعزة” بالبيضاء…

2021-10-25 / 4:36 مساءً
Photo of آيت الطالب عن “الجرعة الثالثة”: جرعة الأمل التي ستنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة

آيت الطالب عن “الجرعة الثالثة”: جرعة الأمل التي ستنهي…

2021-10-25 / 4:12 مساءً
Photo of ايت الطالب: لا يفصلنا سوى أقل من 6 ملايين مُلقّح لبلوغ المناعة الجماعية

ايت الطالب: لا يفصلنا سوى أقل من 6 ملايين…

2021-10-25 / 3:44 مساءً
Photo of ايت الطالب: الوضعية الوبائية لكورونا بالمغرب في تحسن ملحوظ

ايت الطالب: الوضعية الوبائية لكورونا بالمغرب في تحسن ملحوظ

2021-10-25 / 3:33 مساءً
Photo of أمن طنجة يوقف شخصين عرضا شابا للاعتداء بالسلاح الأبيض

أمن طنجة يوقف شخصين عرضا شابا للاعتداء بالسلاح الأبيض

2021-10-25 / 3:18 مساءً
Photo of في رسالة لأخنوش.. مجلس بوعياش يقترح استبدال جواز “التلقيح” ب”الصحي”

في رسالة لأخنوش.. مجلس بوعياش يقترح استبدال جواز “التلقيح”…

2021-10-25 / 2:52 مساءً

‫2 تعليقات

  2. معالي الوزير اذا كانت صحة الشعب تهمكم اكثر …لماذا لا تعالجون مرضى السرطان بالمجان.؟؟؟لماذا لا توزعون ادويته بالمجان؟؟؟لماذا التلقيح بالضبط رغم غلائه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق